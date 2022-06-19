俄國減供天然氣 義大利加入卡達天然氣田擴張計畫

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（中央社杜哈19日綜合外電報導）俄羅斯幾天前對義大利減少天然氣供應後，義大利能源大廠埃尼集團今天加入卡達能源公司在全球最大天然氣田擴張產量的計畫。

法新社報導，卡達能源部長兼卡達能源（Qatar Energy）總裁卡比（Saad Sherida al-Kaabi）在簽約儀式中指出，埃尼集團（Eni）將會持有總投資額280億美元的北方氣田東段擴張計畫（North Field East）3%股份。

卡達上週宣布法國道達爾能源集團（TotalEnergies）為此一開發案首個和持股最大外國夥伴，持有6.25%股份。卡達將會宣布有更多企業加入。

卡比說：「今天我很高興宣布挑選埃尼集團為此一獨特戰略計畫的夥伴。」

道達爾能源集團執行長普揚（Patrick Pouyanne）上週告訴法新社，此一計畫可望於2026年投入生產，並於2027年幫助卡達增加逾60%液化天然氣產量。

俄羅斯侵略烏克蘭後，西方國家試圖降低對俄羅斯能源依賴，開發新能源的迫切性在世界各地全面提升。

埃尼集團17日指出，從俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）獲取的天然氣供應量只有原先要求的50%，當時為俄方第3天減供。義大利指控俄羅斯天然氣工業公司就減供一事散布謊言。

卡達能源估計，北方氣田（North Field）蘊藏全球已知天然氣儲量的約10%。

卡比拒絕披露還會再宣布有多少夥伴加入。埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌石油公司（Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）都曾被業界消息人士點名討論過；彭博本週報導稱，也有中國企業在磋商中。

韓國、日本、中國都已成為卡達液化天然氣主要巿場，但是自從去年歐洲能源危機以來，卡達已對英國提供額外供給的幫助，並且宣布對德國的合作協議。

卡達尋求針對供應能源簽署長期協議，過去都遭到歐洲拒絕，但是烏克蘭衝突已經迫使他們改變態度。

能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）分析師陶爾曼（Daniel Toleman）告訴法新社：「卡達此時此刻是成本最低供給來源，因此對主要企業具有吸引力。」

「所以這些企業希望參與那些計畫。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110619