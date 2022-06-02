荷德攜手北海探鑽天然氣 英准殼牌修正開發計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙1日綜合外電報導）俄羅斯終止對荷蘭供應天然氣後，荷蘭政府今天表示，將與德國聯合在北海鑽探新天然氣田。此外，英國政府也批准殼牌公司的北海天然氣田修正計畫。

荷蘭礦業部今天聲明指出，副部長維爾布利弗（Hans Vijlbrief）已核發荷蘭的開發許可，德國的核批程序也在加速進行。

荷蘭經濟與氣候部表示，內閣支持在北海開發天然氣，目的包括為家庭取暖提供充分的天然氣。

在荷、德邊界外海10海里處的鑽探計畫並非新構想，但在俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天宣布中止對荷蘭供應天然氣後，使得這項爭議性計畫成為新應急措施。

在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭下，荷蘭能源企業GasTerra拒絕以俄國盧布作為支付貨幣。

德國下薩克森邦（Lower Saxony）一年前決定不對經濟敏感性的奇尼科島（Schiermonnikoog）和博爾庫姆島（Borkum）附近核發鑽探證照，且荷蘭環保團體仍有疑慮。

不過荷蘭礦業部表示，德國下薩克森邦「由於烏克蘭戰爭緣故，目正做出不同的決定」。

荷蘭礦業部表示，這個鑽探平台將由附近德國風力發電場供應電力，預期2024年前可首度抽取天然氣。

礦業部並未提供天然氣開發量估值，不過荷蘭政府先前數字指出，2018年到2050年，境內多個小型天然氣田可望生產2320億到3350億立方公尺的天然氣，其中6成源自海上。

荷蘭在4月宣布，設定目標要在今年底前降低俄羅斯油氣供應。

俄羅斯天然氣占荷蘭天然氣總供應的15%，而德國更是倚賴俄羅斯能源供應。

歐洲最大經濟體德國正積極設法擺脫對俄羅斯能源依賴，目前幾已完全排除使用俄國煤炭。

此外，路透社報導，英國今天批准殼牌公司（Shell）在北海開發天然氣的修正計畫；在俄國入侵烏克蘭之後，英國政府也在尋求擴大國內能源生產。

殼牌在聲明中表示，歡迎政府的決定並打算推展「寒鴉天然氣田」（Jackdaw gas field），這項計畫生產潛力可能占英國天然氣產量的6.5%。

英國商業部長克瓦登（Kwasi Kwarteng）表示，寒鴉天然氣田當初在去年10月因環保理由被拒，如今已獲批准。

克瓦登在推特（Twitter）表示：「讓我們從英國海域尋找更多天然氣源，以確保能源安全。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110602