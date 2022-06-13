研究：俄羅斯入侵烏克蘭100天 出口化石燃料進帳近3兆

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芬蘭一份報告指出，俄羅斯在入侵烏克蘭後的100天內，因輸出化石燃料大賺930億歐元（約新台幣2.9兆元）。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）根據今天公布最新研究報告，俄羅斯在入侵烏克蘭後的100天內，因輸出化石燃料大賺930億歐元（約新台幣2.9兆元），目的地大多為歐盟國家。

這份報告來自位於芬蘭的獨立機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）。與此同時，烏克蘭正在呼籲西方國家切斷與俄國的所有貿易關係，希望藉此斬斷克里姆林宮的經濟命脈。

歐盟本月稍早同意切斷重度仰賴的大多數俄國石油進口，儘管歐盟同意在年底前減少來自俄國的2/3天然氣進口，但至今仍未同意全面禁運。

根據報告，在俄國揮軍烏克蘭後100天內出口的化石燃料當中，歐盟國家進口占61%，價值570億歐元。

最大的進口國是中國（126億歐元），其次為德國（121億歐元）和義大利（78億歐元）。

俄國的化石燃料出口收入最大宗為原油（460億歐元），接著是天然氣管線輸送的天然氣、石油製品、液化天然氣（LNG）和煤炭。

儘管各個國家和公司因俄國入侵烏克蘭拒絕俄國供應，使俄羅斯出口在5月急遽下滑，但全球化石燃料價格持續上漲，讓克里姆林宮的金庫滿滿，出口收入達到創紀錄新高。

根據CREA，俄羅斯的平均出口價格較去年同期上漲60%。

報告指出，部分國家甚至增加對俄國採購，包括中國、印度、阿拉伯聯合大公國，以及法國。

CREA分析師勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）表示，「就在歐盟考慮對俄國實施更嚴厲制裁的同時，法國卻增加進口，成為全世界最大的俄國液化天然氣買家」。

勞里．糜偉指出，由於其中大部分是現貨採購，而不是訂定長期合同，可見在莫斯科入侵烏克蘭之後，法國是有意識地決定要使用俄羅斯能源。

他呼籲各國對俄羅斯化石燃料實施禁運，必須「言行一致」。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110613