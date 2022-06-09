馬克宏籲勿羞辱俄 波蘭總統：誰給希特勒留顏面？

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（中央社柏林9日綜合外電報導）波蘭總統杜達針對法國和德國領導人與俄羅斯總統蒲亭通話一事猛烈抨擊，並指責法國總統馬克宏有關不可「羞辱」俄羅斯的說法。杜達質問道：「有誰曾說過，必須給希特勒保留顏面？」

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都曾經在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，與蒲亭（Vladimir Putin）進行一對一通話。馬克宏甚至說過不要「羞辱」俄羅斯，以保有透過外交解決衝突的機會，讓烏克蘭人特別光火。

杜達（Andrzej Duda）接受銷量龐大的德國「畫報」（Bild）專訪內容昨天已上傳YouTube。他表示，諸如此類討論只會將非法的烏克蘭戰事合法化。

他說：「第二次世界大戰期間有人這樣談論過（納粹獨裁者）希特勒（Adolf Hitler）嗎？...有什麼人說過必須給希特勒保留顏面、或我們應該以不羞辱希特勒的方式行事？我沒聽過有這種說法。」

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）指出，5月28日與蒲亭進行三方通話時，蕭茲和馬克宏敦促蒲亭釋放在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）俘虜的2500名烏克蘭守軍，並且呼籲蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接對話。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110609