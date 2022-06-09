盧甘斯克州長：待長程火砲到手 3天可擊退北頓內茨克俄軍

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州長蓋戴指出，烏東重要城巿北頓內茨克街頭今天爆發激戰。他強調，等西方提供的長程火砲到手，烏克蘭將可於2、3天後擊退俄羅斯部隊，守住這座戰略城巿。

法新社報導，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）指出：「只要我們一取得能夠跟俄軍進行決鬥的長程火砲，我國特種部隊就能夠在2到3天後肅清這座城巿。」

路透社報導，蓋戴表示，北頓內茨克街頭今天爆發激戰，俄軍要摧毀「能夠用來進行防禦的任何東西」。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）今天表示，烏軍仍然掌控著北頓內茨克的工業地帶和毗鄰地區，情勢「艱難但尚可控制」。

斯特約克指出，俄軍砲火猛烈，但烏軍持續守住防線，只是現在不可能對北頓內茨克進行人員撤離。他指出，俄軍當前攻勢焦點所在的北頓內茨克巿內仍有大約1萬名平民。

俄軍致力拿下烏東大片土地，目前火力集中在這個具戰略重要性的工業樞紐。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜形容，北頓內茨克守衛戰是開戰以來「最艱難戰役之一」。

蓋戴今天強調，烏克蘭守軍仍然「士氣高昂」、「每一個人固守在陣地」。

無視俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的警告，美國和英國已宣布，正為基輔提供精準的長程火砲。

烏克蘭總統府表示，比較整體而言，盧甘斯克州不斷遭到迫擊砲、大砲和火箭攻擊；並稱，俄軍曾空襲北頓內茨克以南約25公里的村莊，造成4死5傷。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110608