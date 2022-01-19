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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/79

俄羅斯軍隊進入白俄羅斯 立陶宛：構成直接威脅

2022/1/19 21:54（1/20 00:46 更新）
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立陶宛國防部長表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯進行兩國聯合軍事演習，對立陶宛構成「直接威脅」。圖為俄羅斯坦克車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
立陶宛國防部長表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯進行兩國聯合軍事演習，對立陶宛構成「直接威脅」。圖為俄羅斯坦克車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社維爾紐斯19日綜合外電報導）立陶宛國防部長今天表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯，進行兩國當局所謂的聯合軍事演習，對北約成員國立陶宛而言，構成「直接威脅」，恐促使華府調派更多軍隊駐紮本地區。

俄羅斯軍隊和裝備17日抵達前蘇聯加盟共和國白俄羅斯，參加「盟軍決心」（Allied Resolve）演習。演習地點在白俄西部和北大西洋公約組織（NATO）成員波蘭及立陶宛相鄰的邊界附近，接近南部與烏克蘭接壤地區。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在臉書（Facebook）發文表示：「在當前情勢下，我們不但將俄羅斯軍隊進入白俄羅斯視為安全局勢的破壞因子，也將之視為對立陶宛的重大直接威脅。」

阿努紹斯卡斯呼籲北約和美國調派更多軍隊進入本地區來因應。

他告訴媒體：「我認為美國調派更多軍力到歐洲的動作，肯定在作業中，此乃局勢所需。 」

美國國務院一名高級官員18日表示，俄羅斯軍隊引發關切，外界憂心他們「可能」會被用來攻擊鄰近的烏克蘭。

部分媒體18日報導，美國政府憂心俄羅斯藉軍演在白俄羅斯境內部署核子武器。

阿努紹斯卡斯表示，俄羅斯已在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核子武器「很長一段時間」。因此，他們在白俄羅斯的布局，「不會大幅改變局勢」。加里寧格勒是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

「我們明白地說：俄羅斯這些（核子）武器就在北約國家的旁邊，距離我們的邊界約100公里。」

俄羅斯2018年表示，俄國在加里寧格勒部署能搭載核子彈頭的飛彈。這款伊斯坎德飛彈（Iskander）射程500公里，可以搭載傳統或核子彈頭。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110119

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