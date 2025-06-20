水試所澎湖放流2000隻稚鱟 盼增野外族群數量

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）響應國際鱟保育日，農業部水產試驗所今天在澎湖放流2000隻人工培育的三棘鱟稚鱟，盼能增加野外族群數量，後續將結合社區、宗教團體與保育單位力量，共同推廣環境教育。

三棘鱟又稱為中華鱟，已在地球生存4億年以上，素有「活化石」之稱，其藍色血液含有可檢測細菌內毒素的特殊成分，具有高度醫療價值。不過三棘鱟長期受到人為捕撈壓力及棲地環境破壞影響，族群數量銳減，國際自然保育聯盟（IUCN）已於2019年將其列為瀕危物種。

水試所今天發布新聞稿指出，水試所澎湖漁業生物研究中心長期致力三棘鱟的保育及繁養殖研究，不僅成功建立野生鱟的馴化、自然產卵及育苗等關鍵技術，更寫下蓄養達16齡的世界紀錄。

此外，水試所2006年起持續推動稚鱟野外放流工作，每年將人工培育的1至3齡稚鱟釋放至適合棲地，以補充自然族群。響應今天國際鱟保育日，水試所在澎湖縣放流2000隻人工培育的三棘鱟稚鱟，盼增加野外族群數量。

水試所表示，三棘鱟主要棲息於淺海沙質底海域，成年雌鱟的體型通常大於雄鱟，雄鱟經常會趴伏在雌鱟的背甲上，形成獨特的「連體」景象，因此在民間又被稱為夫妻魚或鴛鴦魚。

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鱟在成長過程中必須經歷多次脫殼，研究指出，雄鱟約需經13年脫殼16次，雌鱟則需經14年脫殼17次才能達到性成熟，其漫長的生長週期更凸顯保育的重要性。

水試所表示，目前金門縣與連江縣已明文禁止採捕三棘鱟，澎湖縣政府2022年也公告，除非經核准用於學術研究、教育文化或資源調查等特定目的，全年禁止採捕，以守護珍貴資源。（編輯：張雅淨）1140620