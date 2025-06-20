10縣市大雨特報 宜蘭、新竹縣防大雷雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）交通部中央氣象署今天下午表示，午後對流雲系發展旺盛，針對新北市、桃園市等10縣市發布大雨特報，另對宜蘭縣、新竹縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象署下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北至新竹、南投地區及苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

透過 Google News 追蹤中央社

大雨地區為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區。

氣象署另針對宜蘭縣、新竹縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。（編輯：管中維）1140620

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）