阿公店水庫周邊道路翻新 提升行車順暢與安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市燕巢區菜寮路及中竹路是當地重要聯外道路，但因路面多有破損、凹陷，市府工務局進行刨鋪翻新，日前完工。改善總面積約3萬平方公尺，提升行車順暢與安全。

阿公店水庫位於燕巢、岡山與田寮區交界的阿公店溪，有全台第1條環水庫自行車道，可將阿公店景色盡收眼底，附近還有阿公店森林公園、小崗山等景點，成為地方居民與觀光客都喜愛的休憩場域。

周邊道路菜寮路及中竹路，除了是通往阿公店水庫的主要路線，也是燕巢、岡山等區居民重要聯外道路，但在車輛長期輾壓下，路面已多有破損、凹陷等情形。

高雄市工務局道路養護工程處今天新聞稿表示，市府獲內政部國土署經費補助，針對菜寮路及中竹路等路段進行刨鋪翻新，工程總經費約新台幣2400萬元、改善總面積約3萬平方公尺，工程已於近期改善完工。

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工務局表示，因應近期北高雄產業轉型，此次工程選用乘載力較強、抗變形能力高的改質瀝青換新路面，可提升路面耐久性，容納持續發展中的運輸需求。

道工處強調，施工過程皆依瀝青混凝土刨鋪作業手冊辦理，落實施工標準化，以維持良好道路品質。市府仍會持續爭取中央補助並挹注經費改善各區道路，衡平區域發展，保障民眾用路權益。（編輯：李淑華）1140619