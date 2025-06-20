兆豐金董瑞斌：房市量減價平 房貸案審查估1.5個月

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（中央社記者張璦台北20日電）兆豐金董事長董瑞斌今天表示，他認為房市將呈現「量減價平」局面，目前兆豐銀行仍有房貸承作空間，將以新青安等首購自住為主，但由於既有案量大，導致審查期可能會達1.5個月，土建融方面，將優先承作都更危老以及土融客戶後續的建融。

兆豐金控113年全年合併稅後淨利為新台幣347.66億元、年增4.57%，每股稅後盈餘（EPS）2.35元。今天股東常會除承認113年營業報告書及合併財務報表外，亦通過盈餘分配案，每股配發現金股利1.6元，配息水準創5年來新高。

董瑞斌在會中表示，儘管市場持續關注美國經貿政策、美中經貿摩擦和地緣政治風險等不確定因素，兆豐金仍將充分運用集團資源，深化跨子公司合作，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，健全獲利結構，以因應多變的金融環境，續創股東最大價值。

兆豐金控總經理張傳章指出，今年策略將著重「嚴格控管信用風險」、「審慎穩健的營運策略」及「積極爭取關稅政策下的衍生商機」等3大策略，資本規劃也將以「風險控管」為首要任務，在確保資本穩健的前提下，審慎拓展業務並把握新興商機。

兆豐銀行紐約分行於2016年因風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭美國監理機關裁罰，並簽署C&D（合意令），需強化內控、改善法遵，在C&D監管要求之下，銀行特定業務會相對受限，今天會中亦有小股東關切此案進展。

董瑞斌回應，他在今年農曆春節期間有帶領員工去美國拜訪聯邦準備理事會、紐約州金融服務署等當地主管機關，他並報告兆豐如何依規改善、持續精進，美方對於會談結果「相當滿意」，兆豐接下來會繼續盡最大努力展現全面改善的成果，樂觀估計的話，希望能在今年解除C&D，讓業務重回正軌。

會中有小股東關切兆豐銀行房貸政策，董瑞斌表示，承作上當然還是以新青安政策房貸、首購自住為主，核貸除了依照授信5P原則辦理，也會檢視長期償還能力，與薪資沒有完全的直接關係，不是說年薪150萬元就一定貸得到，而是要就個案資產、所得、負債進行綜整評估。

董瑞斌會後受訪指出，現在兆豐銀依銀行法第72條之2設算比率約為逾27%，距內部警戒值的28.5%仍有一些空間，但目前因房貸案量仍多，所以審核期會比較長，約需1.5個月；以土建融而言，兆豐銀現在優先承作都更危老，以及土融客戶後續的建融額度。

他進一步表示，目前房市成交量不是很多，雖有可議價但空間不大，預期將呈「量減價平」局面。

媒體亦關切新台幣展望以及近期匯率波動對兆豐金營運影響為何。董瑞斌指出，匯率是央行的權責，「請大家就相信央行」；新台幣兌美元升值3元，預估影響兆豐金今年稅後盈餘約新台幣3.6億元，換算約為全年盈餘的1%。

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談及未來股利政策將維持僅配息，或股票搭配現金股利，董瑞斌表示，現在非必要的話，兆豐金盡量不會增加資本，因為股東也不樂見稀釋股本，除非新增的股本可以提升ROE（股東權益報酬率）。

董瑞斌指出，他除希望兆豐金能維持穩定的獲利與股利配發水準，也盼在這一任期內，能將ROE提升到10%，ROA（資產報酬率）成長到1%。目前兆豐金ROE逾9%、ROA約0.7%。（編輯：楊蘭軒）1140620