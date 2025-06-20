澤倫斯基：俄羅斯為伊朗辯護 表明制裁力道不夠重

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯為伊朗當局辯護，凸顯出加強制裁莫斯科的必要性。

路透社報導，澤倫斯基說，俄羅斯部署伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機與北韓彈藥，證明了烏克蘭盟國對俄羅斯的施壓力道不夠重。

澤倫斯基在每日晚間影片中表示：「現在俄羅斯正試圖挽救伊朗的核計畫。他們對此公開發出的訊號與採取的非公開活動，不可能有其他解釋。」

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他指出：「當他們的其中一個同夥失去輸出戰爭的能力時，俄羅斯就會被削弱並試圖出手干預。這種做法太虛偽了，也一次又一次地證明，絕不能允許侵略政權團結起來並成為夥伴。」

他還說，當俄羅斯從德黑蘭與平壤部署武器時，「這清楚地表明全球團結與施壓的力道不夠大」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140620