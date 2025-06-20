台灣米進軍日本 1至5月外銷7759公噸

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（中央社記者張榮祥台南20日電）日本近期國產米短缺，台南稻米已進軍日本市場，台南市政府今天引用農業部數據，今年1月至5月，台灣米銷往日本共7759公噸，是去年同期的6倍。

台南市政府今天表示，台南稻米已成功進軍日本市場，後壁區芳榮米廠白米近日外銷日本500公噸，為台南稻米輸日再創新頁，也填補日本國內米短缺問題。

市長黃偉哲說，許多東南亞國家對稻米進口採取保護主義，日本更是「嚴苛」對待，日本國內缺米，米商來台採購，芳榮米廠白米成功進軍日本，讓日本消費者品嚐台南優質米，也展現台南農業的實力與潛力。

市府發布新聞稿指出，日本國內稻米價格持續上漲，消費者紛紛改吃進口米，日本電視台（日本テレビ放送網）也報導，台灣米輸入日本急速增加，在味道與品質上和日本米相似。

「STV News北海道」6月播出節目，現場比較台灣米、日本米在味道與口感的不同，節目主持人與來賓認為，煮熟後台灣米在外觀、味道及試吃時甜味、口感，吃不出和日本米間明顯差異，直接端上桌完全不會發現不是日本米。

節目更指出，台灣米是日本統治時期針對日本人喜好改良過的品種，更符合日本消費者口味。如今因日本稻米輸入政策，台灣米在日本市場維持相對低廉價格，成為日本家庭買米高CP值選擇。

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日本影音創作者也紛紛製作「開箱台灣米」影片，嘗試用台灣米製作成各式日本人愛吃的米飯料理，例如直接白飯拌醬油、納豆飯等，評價顯示台灣米飯香「意外地很好」，口感和越光米相似，Q彈有嚼勁。

此外，台灣米的甜味、旨味雖稍弱，但搭配燒肉、咖哩、牛丼等，完全吃不出差異；但若製作成日本人喜愛的冷飯糰、便當時，可能會感受到「和平常不太一樣」，如以價格考量，台灣米是不錯替代選擇。（編輯：李錫璋）1140620