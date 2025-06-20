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首頁 / 政治

監院指職場霸凌預防缺失 勞動部：已健全申訴管道

2025/6/20 18:13
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）監察院調查勞動部涉職場霸凌案，發現勞動部有職場霸凌預防處理機制闕漏、就業安定基金運用不符目的等制度性缺失，糾正勞動部等單位。勞動部今天表示，已全面健全申訴管道。

監察院調查勞動部涉職場霸凌案，日前已通過彈劾勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容等人。監委今天表示，調查發現勞動部有職場霸凌預防處理機制闕漏、就業安定基金運用不符目的等制度性缺失，監院也已通過糾正勞動部與北分署。

勞動部回應，針對北分署職場霸凌案處理情形，有鑑於首次調查報告中「目的良善」用語引發外界高度爭議，已於去年11月25日重新啟動調查程序，並在同年12月11日公布調查結果，經調查確認，時任北分署長謝宜容管理模式確有不當、輕生職員確實遭受職場霸凌、職員輕生與其工作遭遇具有關聯性。

勞動部表示，案發後也同步檢討相關機制，依據行政院人事行政總處「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，全面健全申訴管道、通報機制與職業安全衛生小組調查功能。

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關於就業安定基金使用規範改善，勞動部表示，已經1月3日完成就業安定基金運用檢討，並提出完整改善報告，改善措施涵蓋用途面、管理面及資訊公開3大面向，報告也函送立法院，目前持續依此健全就業安定基金管理制度，合理劃分就業安定基金與公務預算使用範圍等。

至於謝宜容涉及採購弊案，勞動部表示，目前已進入司法程序，予以尊重，如司法機關有需要，勞動部將全力配合。（編輯：管中維）1140620

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