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5億高中生案夏男遭控殺人 台中高分檢不起訴確定

2025/6/20 17:05（6/20 17:21 更新）
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圖為賴生同婚的夏男（前）被依偽造文書罪判刑，2月3日身穿黑色外套向媒體比「YA」後到地檢署報到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中20日電）賴姓高中生案，刑事部分家屬提告與賴生同婚的夏男及夏父涉殺人罪，中檢調查後不起訴處分，家屬提再議，台灣高等檢察署台中檢察分署今天駁回確定，後續家屬可再向法院提自訴。

台中高分檢今天發布新聞稿表示，夏姓父子涉犯殺人罪嫌聲請再議案，經審酌卷內全般事證，認定台灣台中地方檢察署檢察官偵查已臻完備，以再議為無理由，依刑事訴訟法規定為駁回處分。

台中高分檢說，全案不起訴部分已確定，賴姓學生家屬仍可提行政救濟，向台灣台中地方法院聲請准許提起自訴。

賴姓學生當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈予30筆不動產，市值新台幣5億元，生父民國112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴姓學生與夏姓男子（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴姓學生卻在夏姓男子住處墜樓身亡。

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刑事部分，夏姓男子被中檢依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏姓男子1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏姓男子今年2月發監執行；至於遭控殺人罪部分不起訴，經賴姓學生家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，中檢今年5月間不起訴處分，經家屬再次聲請再議，台中高分檢駁回確定。

民事部分，賴姓學生婚姻無效民事訴訟，台中地院18日一審宣判，賴姓學生與夏姓男子永久結合關係無效，如果全案確定，夏姓男子將無法繼承遺產。（編輯：李明宗）1140620

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