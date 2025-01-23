5億高中生案夏男假結婚刑事定讞 檢啟動防逃機制

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（中央社記者蘇木春台中23日電）賴姓男高三生案，二審台中高分院認定，夏男與賴生假結婚，今天駁回上訴，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。檢方今天已啟動防逃機制並送達傳票，預計農曆年後發監執行。

台中地檢署今天表示，夏男因偽造文書案件，台灣高等法院台中分院今天宣判駁回上訴而確定，檢方已即時分案辦理執行事宜。

檢方指出，本案為社會矚目的敏感案件，檢方分案後隨即啟動防逃機制，禁止受刑人出國、出海，並定期執行，囑警方送達傳票，預計農曆年後將發監執行，若有逃匿情事，將依法拘提、通緝。

另外，因家屬認為賴生死因不單純，控夏男涉殺人罪，至今賴生遺體仍在台中殯儀館冰存。賴母的委任律師許哲維告訴中央社記者，家屬認為夏男涉犯偽造文書罪已判刑確定，遺體無冰存必要，預計農曆年後將辦理火化，但日期還未定。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴生與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，台中地檢署偵辦後，認為夏男殺人罪嫌不足，處分不起訴，經賴生家屬聲請再議，台中高分檢發回續查，目前中檢持續調查中。中檢另依偽造文書罪嫌起訴夏男，去年6月間台中地院一審宣判，判處夏男1年6月徒刑；夏男不滿，提出上訴。

案經上訴，二審台中高分院認定，夏男為圖私利與賴生假結婚，背後牽涉龐大財產利益，主觀惡性甚高，今天駁回上訴，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。（編輯：謝雅竹）1140123