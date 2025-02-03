5億高中生案夏男發監 向媒體比讚進中檢報到

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）賴姓男高三生案，夏男被依偽造文書罪，判刑1年6月確定，今天發監執行。他上午頭戴鴨舌帽、身穿黑色外套並向媒體比讚又比「YA」，隨後進入地檢署報到。

夏男被控與賴姓高中生假結婚，中檢依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中高分院認定，夏男為圖私利與賴生假結婚，背後牽涉龐大財產利益，主觀惡性甚高，維持一審判決，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。

今天是春節年假結束後第一天上班日，夏男在上午11時6分抵達台中地檢署，頭戴鴨舌帽、身穿黑色外套，下車後面對媒體詢問，他不發一語卻豎起大拇指比讚又比「YA」，隨後進入地檢署進行報到手續。

台中地檢署表示，夏男因偽造文書案件，台灣高等法院台中分院判決確定，檢方即時分案辦理執行事宜。本案為社會矚目的敏感案件，檢方分案後隨即啟動防逃機制，禁止受刑人出國、出海，並定期執行，囑警方送達傳票。

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賴姓高中生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴生與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

刑事部分，台中地檢署偵辦後，認為夏男殺人罪嫌不足，處分不起訴，經賴生家屬聲請再議，台中高分檢發回續查，目前中檢持續調查中。（編輯：李淑華）1140203