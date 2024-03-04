5億高中生案再開庭 結婚證人簽字時不知是同婚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）賴姓男高三生案，台中地院今天針對偽造文書再度開庭，傳喚2人結婚證人及同行友人。證人表示，夏男希望幫忙簽字，不知是同性結婚，看到2人在櫃檯登記，才知是和賴生結婚。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。台中地檢署去年6月21日偵結，在同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男。

台中地院今天再度開庭，傳喚5月4日也在戶政事務所登記結婚的李姓、許姓夫妻，還有協助夏男、賴生在結婚書約上簽名的賴姓男子出庭作證。

賴姓證人表示，簽字時，不知道夏男要結婚的人是賴生，也不知道是同性結婚，賴生當時身穿短袖衣褲、拖鞋，不像是要登記結婚的人，本以為他是親友，直到夏男、賴生在櫃台登記時，才猜想是夏男、賴生要結婚。

賴姓證人回想，當時有向夏男說恭喜，但夏男並無任何回應，現場也沒看到2人有牽手一類親密互動，也感受不到有結婚的喜悅。

李男則說，當天夏男因缺一個證人，請求幫忙簽名，賴姓友人基於好意才在結婚書約上簽名，不確定要結婚的人是誰，本以為是要結婚的新娘還沒來，夏男僅說要結婚並未說同婚。

審判長宣布下次開庭將傳喚賴生母親、戶政事務所人員以及學校導師和輔導老師出庭作證。（編輯：郭諭儒）1130304