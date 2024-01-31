5億高中生案遺體已冰存272天 家屬盼尋真相

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中賴姓男高三生案，遺體在案發後冰存殯儀館，至今272天未火化。賴母的委任律師今天表示，賴母認為後續還有調查必要，因此自費繼續冰存，待調查結果出爐才能安排火化。

賴生當時剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴生與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴生卻在夏男住處墜樓身亡。

全案台中地檢署去年6月21日偵結，針對同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男，但殺人罪部分不起訴，不起訴部分經賴母提出再議，台灣高等檢察署台中檢察分署審酌卷證後，去年8月發回台中地檢署續審，仍在調查。

賴生遺體在案發後冰存在台中崇德殯儀館，至今272天未火化。賴母的委任律師許哲維今天表示，賴生遺體在檢察官會同法醫解剖後，就已發還家屬，但賴母擔心後續還有調查必要，決定自費每月新台幣3萬元繼續冰存在殯儀館，待全案調查結果出爐，才能安排火化。

至於同婚部分夏男被依偽造文書罪起訴，台中地院去年8月首度開庭後，本月14日再開庭，當庭勘驗去年5月4日夏男與賴生在咖啡廳、超商、北屯戶政事務所內，找尋結婚證人的監視器影像，法官將擇期訊問相關案件證人。（編輯：陳清芳）1130131