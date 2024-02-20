5億高中生案民事訴訟首開庭 夏男主張婚姻有效

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟今天首次開庭，對方律師提出厚重書狀主張婚姻有效。賴母的委任律師表示，後續會擬定相關攻防策略，對案件抱審慎樂觀態度。

全案除進行殺人、偽造文書等刑事訴訟外，賴男家屬也提出婚姻無效的民事訴訟，台中地院去年6月28日召開調解庭時，因夏男未出庭不成立後，台中地院今天召開民事審理庭，夏男與賴母皆未出庭，雙方僅由委任律師出庭。

賴母的委任律師王彥接受媒體聯訪時表示，今天對方律師提出厚重的書狀，針對婚姻無效訴訟進行回覆，後續會擬定相關攻防策略，對案件抱審慎樂觀態度。

至於刑事部分，賴母的委任律師許哲維說，殺人罪部分目前已發回由台中地檢續查，家屬有具狀希望重新相驗遺體，因此賴男的遺體目前仍冰存在台中殯儀館，「需要再辛苦賴小弟一陣子」。

據了解，今天民事庭中，夏男律師就賴母是否具資格提起婚姻無效訴訟進行主張，並提出夏男與賴男的親密生活證據，及認為登記結婚的證人簽字屬於有效。

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賴男當時剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

全案台中地檢署去年6月21日偵結，針對同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男，但殺人罪部分不起訴，不起訴部分經賴母提出再議，台灣高等檢察署台中檢察分署審酌卷證後，去年8月發回台中地檢署續審，仍在調查。（編輯：謝雅竹）1130220