更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

5億高中生案民事訴訟首開庭 夏男主張婚姻有效

2024/2/20 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟今天首次開庭，對方律師提出厚重書狀主張婚姻有效。賴母的委任律師表示，後續會擬定相關攻防策略，對案件抱審慎樂觀態度。

全案除進行殺人、偽造文書等刑事訴訟外，賴男家屬也提出婚姻無效的民事訴訟，台中地院去年6月28日召開調解庭時，因夏男未出庭不成立後，台中地院今天召開民事審理庭，夏男與賴母皆未出庭，雙方僅由委任律師出庭。

賴母的委任律師王彥接受媒體聯訪時表示，今天對方律師提出厚重的書狀，針對婚姻無效訴訟進行回覆，後續會擬定相關攻防策略，對案件抱審慎樂觀態度。

至於刑事部分，賴母的委任律師許哲維說，殺人罪部分目前已發回由台中地檢續查，家屬有具狀希望重新相驗遺體，因此賴男的遺體目前仍冰存在台中殯儀館，「需要再辛苦賴小弟一陣子」。

據了解，今天民事庭中，夏男律師就賴母是否具資格提起婚姻無效訴訟進行主張，並提出夏男與賴男的親密生活證據，及認為登記結婚的證人簽字屬於有效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴男當時剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

全案台中地檢署去年6月21日偵結，針對同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男，但殺人罪部分不起訴，不起訴部分經賴母提出再議，台灣高等檢察署台中檢察分署審酌卷證後，去年8月發回台中地檢署續審，仍在調查。（編輯：謝雅竹）1130220

#許哲維
#台中地方法院
#台中地院
#台中地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.46