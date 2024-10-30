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5億高中生案婚姻無效訴訟 賴母律師：堅信相對有利

2024/10/30 16:19（10/30 16:51 更新）
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賴姓男高中生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟，30日再度開庭。賴母委任律師王彥（圖）受訪表示，此次法官都在釐清證人簽名有沒有效、結婚真意等爭點，在刑事部分已明確指出本案婚姻登記有偽造文書問題，「到目前為止，堅信我們是相對有利」，結果仍須法院認定。中央社記者蘇木春攝 113年10月30日
賴姓男高中生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟，30日再度開庭。賴母委任律師王彥（圖）受訪表示，此次法官都在釐清證人簽名有沒有效、結婚真意等爭點，在刑事部分已明確指出本案婚姻登記有偽造文書問題，「到目前為止，堅信我們是相對有利」，結果仍須法院認定。中央社記者蘇木春攝 113年10月30日
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（中央社記者蘇木春台中30日電）賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟今天再開庭，賴母委任律師表示，刑事部分已明確指出婚姻登記有偽造文書問題，「到目前為止，堅信我們是相對有利」，結果仍須法院認定。

賴母委任律師王彥今天接受媒體聯訪表示，法官可能認為本案還有證據須調查，全案尚未辯論終結，因此下次還要開庭，至於先前有利害關係人（賴父原配的4名子女）主張有繼承權，聲請參與訴訟，法官是否允許之後還會下裁定，但本案尚屬單純，與繼承沒有關係，主要是處理婚姻是否有效，「我們可以不需要參加人，就讓法院決定是否有效即可」。

王彥說，今天法官都在釐清證人簽名有沒有效、結婚真意等爭點，在刑事部分已明確指出本案婚姻登記有偽造文書問題，「到目前為止，堅信我們是相對有利」，最後結果如何，還是要看法院認定。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，今年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢去年7月間發回續查，目前中檢持續調查中。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院今天第4次開庭進行言詞辯論，夏男與賴母皆未出庭，雙方僅由委任律師出庭。（編輯：陳仁華）1131030

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5億高中生案 婚姻無效訴訟賴父子女聲請參與
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