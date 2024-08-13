5億高中生案 婚姻無效訴訟賴父子女聲請參與

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（中央社記者蘇木春台中13日電）賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟，賴母的委任律師表示，賴生生父的子女今天也提出聲請參與訴訟，但此案是婚姻無效之訴，與繼承權無關，應駁回有繼承權的關係人參與。

賴母的委任律師王彥今天接受媒體聯訪表示，全案原預計今天將審結，但有利害關係人（賴父原配的4名子女）主張有繼承權，聲請參與訴訟，法官今天也有進行相關詢問。

王彥認為，此件為婚姻無效之訴，與繼承權無關，應駁回有繼承權的關係人參與，賴母已提書狀說明，但若相關人已提出聲請，法官也必須進行審理，法官今天也諭知10月間將繼續開庭審理。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，與賴男同婚的夏姓男子被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，今年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑，至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴生家屬聲請再議，台中高分檢去年7月間發回續查，目前中檢持續調查中。

民事部分，賴母提出婚姻無效的民事訴訟，台中地院今天第三次開庭進行言詞辯論，夏男與賴母皆未出庭，雙方僅由委任律師出庭。（編輯：黃世雅）1130813