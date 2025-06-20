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拉貨潮及AI需求強勁 上半年外銷訂單金額估同期次高

2025/6/20 18:23
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（中央社記者劉千綾台北20日電）受AI需求強勁和美國關稅拉貨潮挹注，5月外銷訂單為579.3億美元，創歷年同期新高，年增18.5%，雖然廠商反應拉貨潮減緩，不過AI伺服器需求續熱，經濟部預估上半年外銷訂單金額可達3168至3188億美元，可望創歷年同期次高。

經濟部今天公布5月外銷訂單為579.3億美元，年增18.5%，累計今年1至5月外銷訂單為2638億美元，年增15.0%。6月訂單金額預估介於530億到550億美元，年增16.3%到20.7%。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，AI需求強勁，以及美國關稅政策提前拉貨潮，「下半年旺季的訂單可能提前至上半年」，5月外銷訂單金額優於預期，金額擠進歷年前10高排名。

觀察主要貨品類別，5月資訊通信產品接單金額為182億美元，為歷年同期新高，年增29.5%，主因人工智慧、雲端產業需求強勁，帶動伺服器、網通產品、顯示卡 等訂單成長。

人工智慧、高效能運算等需求持續拓展，帶動IC製造、晶片通路、印刷電路板等接單續增，推升5月電子產品接單金額達215.7億美元，同樣創同期最高紀錄，較去年同期成長27.7%。

此外，光學器材接單金額為18.2億美元，年增2.8%，主因光學檢測及量測設備、背光模組統計處表示，接單成長。

傳統貨品方面，除了機械產品接單年增6.8%，化學品及塑橡膠製品分別年減17.4%、14.3%。黃偉傑表示，傳產復甦力道不明顯，加上中國國內產能過剩，產品傾銷到其他國家，侵蝕到台廠訂單，中國經濟刺激政策目前成效也不顯著，供給面過剩問題仍未消化。

調查外銷訂單受查廠商對6月接單看法，依照接單金額計算的動向指數則為48.9，低於50代表預期接單下滑。黃偉傑表示，有部分傳產、電子和資通等廠商反應拉貨潮逐漸減緩，另有伺服器廠商反映，6月為新舊產品交替期，預期接單減少。

黃偉傑進一步指出，伺服器相關供應鏈有提前備貨情況，消費性產品也出現提前拉貨潮，除紡織成衣之外，因應下半年雙11購物、歐美耶誕節等節慶產品需求也已提早備貨。

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黃偉傑說，AI需求超乎預期強勁，AI伺服器等產品支撐經濟成長，上半年外銷訂單預估達雙位數成長，預估今年上半年訂單估達3168至3188億美元，預期創同期次高，成長幅度介於15.3%至16%。

美國高額對等關稅90天暫緩期，預定7月9日屆滿，對於下半年外銷訂單走勢，黃偉傑坦言，美國關稅政策未明朗，下半年經濟情勢面臨不確定因素挑戰，可能影響企業投資和民間消費動能，依照央行和主計總處預估，下半年可能沒有上半年好，將持續觀察美國政策走向。（編輯：林淑媛）1140620

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