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AI需求續熱 5月外銷訂單579.3億美元創同期新高

2025/6/20 16:11（6/20 16:33 更新）
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圖為高雄港碼頭內貨櫃堆疊置放。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北20日電）人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，經濟部今天公布5月外銷訂單金額579.3億美元，創歷年同期新高，較去年同月增18.5%；累計今年1至5月外銷訂單2638億美元，年增15%。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用持續拓展，挹注資訊通信及電子產品接單動能，5月接單分別年增29.5%、27.7%，接單金額分別為182億、215.7億美元，金額皆創歷年同期新高。

傳統貨品因市場需求續疲，以及海外同業低價競爭影響，化學品及塑橡膠製品5月接單分別年減17.4%、14.3%，基本金屬亦年減10.7%； 機械產品則因自動化設備及工具機訂單成長，5月接單年增6.8%。（編輯：張均懋）1140620

圖為自動化貨櫃中心。（中央社檔案照片）
圖為自動化貨櫃中心。（中央社檔案照片）
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