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AI商機與提前拉貨加持 5月出口首見500億美元

2025/6/9 17:58（6/9 18:16 更新）
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因應美國對等關稅、廠商提前拉貨，財政部公布，5月外銷金額首度站上500億美元、達517.4億美元，年增38.6%，創近15年來單月最大增幅。圖為基隆港西岸貨櫃碼頭貨櫃車出入。（中央社檔案照片）
因應美國對等關稅、廠商提前拉貨，財政部公布，5月外銷金額首度站上500億美元、達517.4億美元，年增38.6%，創近15年來單月最大增幅。圖為基隆港西岸貨櫃碼頭貨櫃車出入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北9日電）因應美國對等關稅，廠商加大提前拉貨力道，加上AI商機持續發酵，5月外銷金額首度站上500億美元、達517.4億美元，年增38.6%，創近15年來單月最大增幅，其中資通與視聽產品外銷金額直逼200億美元，亦衝出單月新高水準。

財政部今天公布5月出口517.4億美元，創歷年單月新高，年成長38.6%，為民國99年8月以來最大年增幅，連續19個月正成長；5月出、進口互抵後，出超規模約126.2億美元，亦為歷年單月新高。

累計今年前5月總出口2299.6億美元，同步創歷年同期新高，年增24.3%。

財政部統計處長蔡美娜說，5月外銷表現遠優於預期，彷彿有種「盛夏的感覺」，反映在數據上，單月出口額首度跨越500億美元大關，達到前所未見的新高點。

蔡美娜分析背後3大原因，首先，人工智慧（AI）、高效能運算等創新科技應用商機蓬勃發展，需求熱度不減；第2，科技產品新品週期已陸續啟動；第3，美國高額對等關稅暫緩實施，海外客戶趁這段緩衝時間，順勢加大拉貨力道。

觀察11大主要出口貨品表現，5月呈現「7升4降」，且仍由電子、資通產品挑大梁。

蔡美娜表示，隨伺服器、顯示卡出貨激增，資通與視聽產品5月出口年增1.1倍，遙遙領先其他貨類，外銷金額198.9億美元，創歷年單月新高，單月出口金額連續第2個月超越電子零組件，且超出26.8億美元，寫有統計以來的單月最大差距。

蔡美娜指出，電子零組件5月出口172.1億美元，寫同月新高，年成長28.4%，為過去38個月來最佳成績，主要反映積體電路出貨強勁，尤其DRAM表現，隨供需情形改善，加上售價調高的效益顯現，帶動5月DRAM出口值15.09億美元，衝出單月最高，年增1.3倍。

若把資通、電子零組件合併檢視，這兩大科技貨品5月外銷金額占總出口比重已逼近7成2，年增率高達62.5%，對總出口具有絕對主導力，蔡美娜直言，反觀傳產貨類，目前占比已不到3成，對總出口影響力持續式微、邊緣化。

進一步觀察傳產貨品表現，蔡美娜將之形容為「強弱有別」，其中電機產品5月出口13.6億美元，年增16.3%，主要受惠於美國推動各項建設，以及製造業回流的紅利，帶動變流器、電路開關等品項需求；同時，機械5月出口22.9億美元，年增7.7%，對5大市場外銷均呈上升格局。

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蔡美娜表示，傳產貨類中表現較弱者為礦產品，主因有部分煉油廠安排定期檢查，加上國際油價疲軟，使5月出口年減幅高達27.4%；化學品、塑橡膠及其製品，出貨有些後繼無力，目前回歸到國際間產能過剩、需求不足的基本態勢，5月外銷分別年減6.6%、4.7%。

此外，在科技產業鏈國際分工及出口引申需求帶動下，積體電路與資通產品進口持續擴增，半導體設備購置亦維持強勁，5月總進口391.3億美元，年增25%。（編輯：張均懋）1140609

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