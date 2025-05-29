美關稅風險不確定仍在 4月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

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（中央社記者蘇思云台北29日電）台經院今天發布4月製造業景氣燈號，美國關稅與貿易風險略緩解，但不確定性仍在，調查看壞4月景氣表現的業者比例較3月明顯增加，4月製造業景氣信號值為12.73分，較3月修正後的12.29分上升0.44分，燈號連續亮出第2顆代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院今天發布新聞稿指出，美國、日本、中國等製造業採購經理人指數（PMI）都處在榮枯線以下，顯示全球製造業景氣仍低迷。台灣雖受惠美國暫緩實施對等關稅90天，客戶提前拉貨，有助於4月出口、外銷訂單及生產指數年增率均達雙位數，帶動需求面及原物料投入面指標走揚。

不過，國際油價下跌及海外低價競爭壓力升高，導致產品行情疲軟，出口物價指數年增率已連續9個月下滑，影響售價面指標表現。台灣金融市場也受美國貿易政策反覆影響，新台幣匯率因出口商拋匯及投信海外投資款匯回而走強，台股也呈現價跌量縮格局。

台經院廠商調查發現，看壞4月景氣表現的業者比例較3月明顯增加，拖累經營環境面指標。4月製造業景氣燈號續亮代表景氣低迷的黃藍燈。

觀察細部產業，金屬基本業方面，台經院指出，受惠於半導體等電子零組件需求增加，帶動銅箔等非鐵金屬生產成長，不過，全球鋼市需求依然疲弱，加上來自歐洲及美國訂單減少，影響需求及原物料投入等面向指標表現，4月金屬基本業產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，台經院表示，美國暫緩高額的對等關關稅，客戶提前拉貨動能明顯升溫，出口、接單及生產等指標持續呈現雙位數成長，4月產業景氣燈號續為代表揚升的黃紅燈。

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展望未來，台經院指出，美國近期暫緩課徵高額對等關稅，短期內激勵全球股市出現反彈。不過，後續貿易談判如果破裂，可能再度面臨額外關稅，貿易緊張情勢恐再升溫，全球經濟前景仍需審慎以對。

台經院分析，美國貿易政策的根本轉變及其高度不確定性，已對市場信心造成持續衝擊。由於台灣2024年電子及資通產品出口占總出口比重已達6成以上，若美國進一步對相關產品課徵關稅，將對台廠構成壓力，不過，實際影響仍須視後續政策細節與市場反應而定。（編輯：楊蘭軒）1140529