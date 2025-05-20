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拉貨與AI需求支撐 4月美國電子產品接單金額創新高

2025/5/20 18:34
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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部今天公布4月外銷訂單統計，5大主要接單地區金額均正成長，美國訂單較上年同月大增3成，其中，電子產品接單金額95.2億美元，更創歷年單月新高。統計處分析，關稅拉貨潮有所貢獻之外，AI基礎建設需求也支撐各地接單表現。

4月外銷訂單金額為564億美元，年增19.8%，為歷年同月新高；累計1到4月訂單金額為2058.7億美元，創歷年同期第2高，年增14.1%。

訂單來源方面，5大主要接單地區接單均呈現正成長，其中，美國、東協4月接單金額皆創歷年同月新高。經濟部統計處長黃于玲不諱言，拉貨潮確實有所貢獻，但她也強調，AI基礎建設需求仍強勁，支撐各地區基本接單表現。

進一步觀察，美國訂單192.9億美元，較上年同月增30.3%，以電子產品增58.6%較多，電子產品接單金額95.2億美元，更創歷年單月新高。東協訂單104.7億美元，較上年同月增32.8%，以電子產品增加59.6%較多。

值得注意的是，中國大陸及香港訂單金額轉為正成長、達113億美元，較上年同月增5.7%，黃于玲表示，4月以電子產品增加7.2億美元最多，動能來自IC設計、新品上市。

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她進一步說，原先預期美中貿易戰可能影響中國接單表現，但4月中國出口仍正成長，中國刺激政策有支撐經濟表現，至於美中大幅下降彼此關稅是否會挹注後續接單表現，仍須持續關注。

此外，4月歐洲訂單76.5億美元，較上年同月增10.5%，以資訊通信產品增18.4%較多。日本訂單27億美元，較上年同月增16.3%，以遊戲機等其他產品增122.6%較多。（編輯：林家嫻）1140520

黃于玲
拉貨潮挹注 4月外銷訂單564億美元連3紅3月外銷訂單年增12.5% 經部：僅少數因關稅提前拉貨
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