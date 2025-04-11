機械出口值連2月成長 公會憂關稅盼政府適時調控匯率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣機械工業同業公會今天公布3月台灣機械出口值25.97億美元，連2個月呈現年成長。公會指出，美國高額對等關稅暫緩實施90天，市場不確定因素仍在，美中關稅螺旋式升高對峙，勢必影響全球經濟和機械產品對美出口金額，建議政府宜適時協助調控匯率。

台灣3月機械出口較2月成長24.8%、比去年同期增加6.5%，今年前3月台灣機械出口值69.61億美元，較去年同期成長3.3%。公會分析，台灣整體機械產業正緩步回溫，但工具機產業目前需求仍較疲軟，工具機前3月出口值4.51億美元，年減14.9%，是主要出口品項中下滑幅度最大者。

觀察出口市場，機械公會指出，今年前3月機械出口國前3大包括美國（占比27.3%）、中國大陸（占比21.8%）、日本（占比8.3%）。

機械公會分析，美國與中國大陸仍為台灣機械出口的前2大市場，前3月台灣對中國大陸機械出口小幅下滑2.2%，對美國出口增加15.2%。

觀察美國關稅變數，公會指出，目前美國高額對等關稅暫緩實施90天，但整體市場不確定因素仍在，加上美中關稅螺旋式升高對峙，全球經濟勢必受到嚴重影響。

透過 Google News 追蹤中央社

美國目前為台灣機械最大出口市場，公會分析，雖然台灣機械對美出口金額遠小於進口金額，但對等關稅變數未解，未來機械產品對美出口金額勢必受到影響，程度仍待觀察。

觀察匯率，機械公會指出，4月初美國宣布擬實施對等關稅後，新台幣匯率呈現升值，雖然目前美國暫緩實施高額對等關稅，但仍加徵10%關稅，影響台灣機械出口，若新台幣匯率再大幅升值，後續恐對台灣機械出口造成打擊，建議政府適時協助調控匯率。（編輯：林家嫻）1140411