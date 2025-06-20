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高雄機車騎士路口阻輕軌遭移送 最高恐罰4萬多元

2025/6/20 13:46（6/20 14:37 更新）
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41歲林姓男子20日騎機車行經高雄市三民區大順二路與建興路口，不明原因將機車違規停放在輕軌共用區，影響輕軌及其他用路人通行，訊後除被開立罰單並移送高雄地檢署偵辦。（高雄市政府警察局三民第二分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月20日
41歲林姓男子20日騎機車行經高雄市三民區大順二路與建興路口，不明原因將機車違規停放在輕軌共用區，影響輕軌及其他用路人通行，訊後除被開立罰單並移送高雄地檢署偵辦。（高雄市政府警察局三民第二分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月20日
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（中央社記者張已亷高雄20日電）林姓機車騎士今天在高雄三民區路口違規左轉並將機車停在輕軌路段，影響輕軌及其他用路人通行，林男訊後依公共危險罪嫌偵辦，另涉多項違規，最高恐處新台幣4萬多元罰鍰。

高雄市政府警察局三民第二分局員警指出，上午9時許獲報，指三民區大順二路與建興路口，有1部機車在輕軌路段來回騎乘，影響輕軌通行，未造成人員傷亡。

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警方表示，派員到場確認騎士身分為41歲林男，經檢測林男沒有酒駕並當場禁止其駕駛。經初步調查，林男騎機車於行進中違規左轉，並在車道內來回行駛，後續又將機車違規停在輕軌共用區，影響輕軌通行。

警方指出，因輕軌屬大眾捷運系統範疇，將依妨害舟車行駛安全罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦，另外，林男還涉嫌不依標誌、標線、號誌指示行駛，不依規定使用燈光，不依規定駛入來車道及非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停等多項違規，最高可處4萬3200元罰鍰。（編輯：李淑華）1140620

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