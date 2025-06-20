加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

國合會海外實習生錄取名額創新高 上節目分享經驗

2025/6/20 14:25（6/20 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國合會20日發布新一集「Team Taiwan闖世界」訪談節目，主持人、國合會副秘書長謝佩芬（左2）邀請3名剛回台的海外實習生分享經驗。（國合會提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月20日
國合會20日發布新一集「Team Taiwan闖世界」訪談節目，主持人、國合會副秘書長謝佩芬（左2）邀請3名剛回台的海外實習生分享經驗。（國合會提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北20日電）國合會今天發布新1集訪談節目，邀請3位剛回國的海外實習生現身說法，國合會副秘書長謝佩芬表示，今年「大專青年海外技術協助服務計畫」實習生報名及錄取人數雙雙創下歷年新高，顯示台灣青年投入國際事務的熱忱持續升溫。

財團法人國際合作發展基金會發布新聞稿表示，今天發布訪談節目「Team Taiwan闖世界」第3集，節目主持人謝佩芬邀請3位剛回國的海外實習生現身說法，分享他們在史瓦帝尼、聖露西亞與貝里斯的實習經歷、文化衝擊及所見所聞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海外實習生謝慈芳分享，她將聖露西亞當地原本只習慣鹹食料理的芋頭，做成生乳捲，在市場推廣時意外吸引很多回頭客。海外實習生劉芷婷談及，生平第一次穿上三太子裝，分發國合會技術團栽培的香蕉，讓更多貝里斯人了解台灣的貢獻。海外實習生徐斌傑提到，有機會能和史瓦帝尼國王共同參與勇士節遊行，透過實際行動落實外交部長林佳龍「人人都是外交官」的理念。

謝佩芬強調，國合會與國內多所大專院校合作推動「大專青年海外技術協助服務計畫」，今年已邁入第7年，近日甄選結果出爐，錄取了30名實習生，相較去年19名大幅增加，且今年的實習生報名及錄取人數雙雙創下歷年新高，成長近70%，顯示台灣青年投入國際事務的熱忱持續升溫，亦彰顯國合會海外實習計畫培育人才的成效。（編輯：張若瑤）1140620

謝佩芬
國合會擴大辦教師研習 聖文森大使親授課國合會推自製全新節目 開箱台灣援外第一現場
貝里斯
歷年外交部國際青年大使重聚 林佳龍倡組協會傳承外交部：國際社會強力支持台灣參與WHO 各國發聲挺台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：