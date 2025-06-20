罷團告發鄭正鈐涉接受中資選舉 高檢北檢列他字案被告

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人，日前向高檢署告發國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中資選舉、洩漏政府資訊等。高檢署今天表示，已受理告發，將鄭正鈐列為他字案被告。

此外，林志潔6月18日另向台北地檢署告發鄭正鈐涉嫌違反政治獻金法、國家安全法與貪污治罪條例等，北檢也已受理告發，將鄭正鈐列為他字案被告，由檢肅黑金專組偵辦。

林志潔提供的刑事告發狀指出，根據鄭正鈐辦公室助理舉發，鄭正鈐擔任民意代表期間，涉嫌長期接受中共資金，並透過社群軟體「微信」，指示此名助理持鄭正鈐手機回復國台辦訊息，將台灣政府檔案傳遞予國台辦。

台灣高等檢察署今天指出，已受理林志潔的告發，分他字案偵辦中，由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組偵辦。

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對此，鄭正鈐17日發出聲明表示，從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦。

鄭正鈐指出，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招，不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎提告，針對接二連三不實的指控，他也將進行法律追訴，絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1140620