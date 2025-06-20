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科技業發表電動長程無人機 可搭載中繼通訊設備

2025/6/20 13:31
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）璿元科技公司今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心展示新式電動長程無人機，能安裝中繼通訊設備作為空中基地台，飛行距離達200公里，可酬載5公斤貨物，具空投物品功能。

亞洲無人機AI創新應用研發中心園區廠商協進會今天舉辦舉辦「高空通訊平台論壇暨璿元科技新品發表會」，近百名無人機相關業者、中山科學研究等研發單位代與會，虎尾科技大學校長張信良、嘉義縣長翁章梁也出席。

璿元科技執行長周玉端接受媒體聯訪表示，新式電動長程無人機與中華電信合作，進行低軌衛星通訊模組的應用，可將飛機上搜集到的訊息，傳輸到低軌衛星，再轉傳回地面的接收站，訊息不會受到干擾。

周玉端說，新式電動長程無人機名稱為SKYVTOL-2，靠鋰電池可滯空180分鐘，輪送距離達200公里，台灣、澎湖來回沒問題，能運送5公斤內的物品，並具空投的功能。

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周玉端指出，今天活動匯聚無人系統技術專家與產業代表，探討高空通訊平台的前瞻應用，同時展現璿元科技在無人機產品、系統整合與應用上的深厚實力。

翁章梁說，亞創中心聚集很多無人機業品，陸陸續續都有新品發表；璿元科技在系統整合扮演一定角色，舉辦高空通訊平台論壇可共享資訊促進無人機發展；希望無人機技術的突破讓無人機的運用更寬廣，不管是商用或軍事用途。（編輯：林恕暉）1140620

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