淡水火警釀死傷疑製毒 士院裁定2男羈押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）士檢偵辦淡水區民宅火警1死1傷案，現場查出爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品依托咪酯，懷疑2名逃逸後落網的男子涉製毒，昨天聲押2名男子。士院今天裁定2名男子均羈押禁見。

士林地方法院表示，陳姓、郭姓男子涉犯毒品危害防制條例製造第二級毒品罪、刑法失火燒燬現供人使用住宅罪、過失致死罪、竊盜罪，嫌疑重大。

其中，陳男、郭男涉犯製造第二級毒品罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，足認2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，有羈押原因及必要，應予羈押並禁止接見通信。

警方調查，6月18日晚間新北市淡水區忠愛街某2層樓建物起火，消防人員在2樓發現林姓男子（24歲）焦屍，屋內留有爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品依托咪酯；另於1樓發現雙腳灼傷的陳姓男子（27歲），送醫急救。

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另有陳姓男子（26歲）與郭姓男子（27歲）於火警發生後駕駛竊得車輛逃離，2人隨即於新北市三芝區落網。調查發現，4人事發前均在2樓，但3名生還者說詞避重就輕，受傷送醫的陳男供稱剛上樓即發生火警、逃離後落網的2名男子稱當時在2樓客廳打遊戲。

警方已對陳姓、郭姓2名男子採尿送驗，並將2人移送士林地檢署偵辦；檢察官複訊後，向法院聲押禁見2名男子。（編輯：戴光育）1140620