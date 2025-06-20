台史博「冠軍之路：臺灣尚勇」7/15起展12強冠軍盃

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台灣隊去年勇奪世界12強棒球賽冠軍，國立台灣歷史博物館正籌辦「冠軍之路：臺灣尚勇」特展，預定7月15日開幕，展期約2個半月，展出冠軍獎盃、實戰球衣及球具等物件。

台史博昨天在臉書（Facebook）公布「冠軍之路：臺灣尚勇」特展訊息，內文指出，台北台灣博物館今年初舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，人氣爆棚，台史博暑假特展也將讓南台灣目睹12強冠軍獎盃及相關重要物件。

台史博今天告訴中央社記者，這場特展由台史博、中華職業棒球大聯盟、中華民國棒球協會、統一7-ELEVEn獅隊共同主辦；「臺灣尚勇」入列展名，以呼應2024年至2025年國際賽事期間台灣棒球獨特應援文化。

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特展預定展出統一7-ELEVEn獅球隊物件（隊史十冠獎盃、獅王神轎及統一獅球員相關物件）、2024世界12強棒球錦標賽（冠軍獎盃、陳傑憲MVP獎牌、台灣隊實戰球衣及球具、666骰子、慶功香檳瓶等）、2025世界棒球經典賽資格賽的台灣隊實戰球衣。

「冠軍之路：臺灣尚勇」特展展期是7月15日至9月29日，地點在台史博展示教育大樓1樓大廳。（編輯：李錫璋）1140620