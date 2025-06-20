伊朗副外長：美若與以色列聯手 中東將陷入地獄

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）告訴英國廣播公司（BBC），美國加入以色列攻擊的行列，將讓「整個地區陷入地獄」。

哈蒂柏札德說，這「不是美國的戰爭」，如果美國總統川普真的介入，他將被銘記為「一位進入一場不屬於他的戰爭的總統」。

他說，美國介入將讓這場衝突陷入「泥潭」、持續侵略並推遲「殘酷暴行」的終結。

哈蒂柏札德接受BBC採訪時堅稱，「當然，外交是第一選項」，但在轟炸行動持續發生時，「我們無法展開任何談判」。

他一再說伊朗對以色列的攻擊，是「根據聯合國憲章第51條的自衛」，又說，6月13日以色列攻擊伊朗核子設施，剿滅數名最高將領與核子科學家，導致衝突大幅升級時，「我們正在進行外交」。

哈蒂柏札德稱這場衝突是「無端挑起」且「不必要的」。

川普多次聲稱，如果伊朗接受核協議，這場衝突本可避免。對此，哈蒂柏札德表示，他們一直在進行談判，直到以色列對伊朗發動攻擊，才導致討論破局。

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他說：「我們正計劃在（阿曼首都）馬斯開特（ Muscat）舉行第6輪核會談，我們實際上快達成協議。川普總統比任何人都更清楚，我們快要達成協議。」

他也批評川普在社群媒體貼文與訪問中「混淆視聽並製造矛盾」，他說這表示「美國一直都知情並參與」這場衝突。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1140620