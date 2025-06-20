加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨高雄市長初選 陳其邁：期程越快越好

2025/6/20 14:17（6/20 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨中執會通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市需初選。高雄市長陳其邁（圖）20日對此表示，國民黨人選已就位，民進黨的初選期程越早越好，讓人選盡速就位。中央社記者林巧璉攝 114年6月20日
民進黨中執會通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市需初選。高雄市長陳其邁（圖）20日對此表示，國民黨人選已就位，民進黨的初選期程越早越好，讓人選盡速就位。中央社記者林巧璉攝 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄20日電）民進黨中執會18日通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市需初選。面對媒體詢問初選時間，高雄市長陳其邁說，國民黨人選已就位，「初選期程當然是越早越好」。

民進黨中執會18日通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理。

陳其邁今天出席司法保護醫療關懷聯盟記者會，會前聯訪時被問及「建議或希望初選何時舉行」。陳其邁說，國民黨人選已經就位，初選的期程越早越好，希望人選能夠盡速的就位，因為民主政治就是政黨的競爭。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳其邁也強調，目前黨內幾位參選人到目前為止風度都很好，不會攻擊批評對手，希望說能夠繼續保持下去；大家提出好的政見來獲得市民的支持，這個才是市民的期待。

目前表態參選下屆高雄市長的民進黨立委有邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人，4人各自展開陸戰、拜票。國民黨人選則為立委柯志恩，她也身兼國民黨高雄市黨部主委。（編輯：林恕暉）1140620

#賴瑞隆
#民進黨
#高雄市
#國民黨
#陳其邁
陳其邁
楠梓科技產業園區聯防演習 強化複合災害應變能力國立原博館籌備處揭牌 標誌國家級文化工程里程碑
賴瑞隆
民進黨備戰2026 高雄市台南市嘉義縣初選定勝負府：因應威權威脅 各項國安法制強化韌性刻不容緩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：