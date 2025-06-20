民進黨高雄市長初選 陳其邁：期程越快越好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄20日電）民進黨中執會18日通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市需初選。面對媒體詢問初選時間，高雄市長陳其邁說，國民黨人選已就位，「初選期程當然是越早越好」。

民進黨中執會18日通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理。

陳其邁今天出席司法保護醫療關懷聯盟記者會，會前聯訪時被問及「建議或希望初選何時舉行」。陳其邁說，國民黨人選已經就位，初選的期程越早越好，希望人選能夠盡速的就位，因為民主政治就是政黨的競爭。

透過 Google News 追蹤中央社

陳其邁也強調，目前黨內幾位參選人到目前為止風度都很好，不會攻擊批評對手，希望說能夠繼續保持下去；大家提出好的政見來獲得市民的支持，這個才是市民的期待。

目前表態參選下屆高雄市長的民進黨立委有邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人，4人各自展開陸戰、拜票。國民黨人選則為立委柯志恩，她也身兼國民黨高雄市黨部主委。（編輯：林恕暉）1140620