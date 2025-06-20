高雄啟動司法保護醫療聯盟 犯罪被害人免掛號費

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）為保障犯罪被害人就醫權益，高雄市府與犯保協會2個分會推動「司法保護醫療聯盟」，法務部長鄭銘謙今天出席啟動典禮時說，「希望司法保護是看得到、用得到、感受得到」。

財團法人犯罪被害人保護協會高雄分會和橋頭分會，在高雄市政府支持下，聯合高雄多家公私立醫療院所，推動司法與醫療跨域合作聯盟，提供犯罪被害人就醫免掛號費的補助，目前有高雄市13家醫院和20家診所加入聯盟。

高雄市長陳其邁與鄭銘謙等人一起出席啟動記者會，鄭銘謙說，這項結合地方創新與中央政策支持的合作，展現司法關懷不僅止於程序性保護，更實質落實在生活所需，有些被害人頓失生活能力，這種時候能感受到最即時的溫暖。

陳其邁致詞時表示，對犯罪被害人及其家屬而言，被害人常也是家庭經濟中心，造成訴訟過程中成為經濟弱勢，影響就醫權益。也常因傷害造成多重障礙等複雜問題，市府與法務部合作，協助媒合協會與醫療院所建立管道，提供免掛號費及醫療協助。

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陳其邁也提到許多重症患者必須送至醫學中心，呼籲更多醫療院所加入聯盟網絡，也請衛生局繼續努力、擴大健全服務網絡，認為高雄要做就要做到最好。

「司法保護醫療聯盟」主要提供弱勢犯罪被害家庭免掛號費醫療卡，以及各醫療院所協助重傷個案跨科別協助，由犯保協會鑑定後發給被害家庭「司法保護醫療卡」，一張卡提供12次就醫免手續費，一年可換發1次，等於一個家庭有24次就醫免手續費服務可使用。（編輯：李錫璋）1140620