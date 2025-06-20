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彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
首頁 / 政治

民團籲台灣應儘速通過難民法 履行人權承諾

2025/6/20 15:29（6/20 15:36 更新）
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在世界難民日前夕，台灣人權促進會與國際特赦組織台灣分會20日在立法院舉行記者會，要求政府儘速推動「難民法」立法，建立符合國際人權標準所保障的難民庇護法制。中央社記者王飛華攝 114年6月20日
在世界難民日前夕，台灣人權促進會與國際特赦組織台灣分會20日在立法院舉行記者會，要求政府儘速推動「難民法」立法，建立符合國際人權標準所保障的難民庇護法制。中央社記者王飛華攝 114年6月20日
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（中央社記者王承中台北20日電）台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會等多個民間人權團體今天召開記者會，呼籲台灣應通過難民法，建立符合國際人權標準的庇護制度，確保難民與尋求庇護能夠獲得保護，並在法律通過前，行政與立法機關應檢討現有制度的缺失。

台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會、台緬公民協會等多個民間人權團體，今天在立法院與監察委員紀惠容共同召開記者會，呼籲台灣政府及立法院，積極履行對國際難民保護制度的承諾，儘速通過難民法，確保難民與尋求庇護能夠獲得保護。

台灣人權促進會難民議題專員賴彥蓉指出，台灣人權促進會與國際特赦組織台灣分會與其他16個人權團體共同推出4大訴求，分別是台灣應儘速通過難民法，建立真正符合國際人權標準的庇護制度；政府應立即啟動「臨時外僑登記證」專案的審查程序，並確保對申請人的資訊透明。

賴彥蓉表示，「臨時外僑登記證」審查期間，政府應依照「經濟社會文化權利國際公約施行法」、「兒童權利公約施行法」、「消除一切形式種族歧視國際公約施行法」提供相應的權利保障；在難民法通過前，行政與立法機關應檢討現有制度的缺失。

紀惠容指出，難民法在台灣推動數10年都沒有進度，現在難民來到台灣沒有身分，不能工作，而鄰近的日本、韓國都有相關的法律。以日本來說，還沒有申請到難民的身分的時候，是有一些協助包括福利方案，可以有部分的工作來維持生計。

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紀惠容表示，到底現在台灣對於難民法的立場是什麼，在先進的國家，難民法是必須的。

台灣人權促進會移民庇護政策研究員廖欣宜表示，台灣雖然未與其他國家以陸路相連，但仍有許多受迫害、人權遭侵犯而前來尋求庇護的外國難民。台灣長年以「人權立國」為口號，但「難民庇護法」長期缺位，致使難民在台面臨無法生存、走投無路的困境。（編輯：林興盟）1140620

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