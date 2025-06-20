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交通部7月新制國籍航空軍人優先登機 颱風增1預報

2025/6/20 13:39
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）交通部今天公布7月新制，包括華航等6家國籍航空在台灣出發國際線航班提供現役軍人優先登機服務，以及氣象署在颱風警報期間新增濱海鄉鎮風力預報，作為地方政府停班課參考。

交通部長陳世凱與國防部長顧立雄6月上旬召開記者會宣布，現役軍人本人未來出示軍人身分證供識別後，在台灣的機場搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空6家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。

除了現役軍人優先登機服務外，交通部規劃，第2階段擴大納入軍人眷屬。

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交通部7月新制另一項則與氣象署有關。交通部表示，為提升颱風風災預警能力，氣象署在颱風季颱風警報期間新增「濱海鄉鎮風力預報」服務，並在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，作為地方政府停班停課參考。

交通部指出，上述服務已於去年颱風警報期間縣市連線會議中完成試辦。（編輯：張雅淨）1140620

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顧立雄
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