屏東微型電動二輪車事故增 警6/23起專案取締

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣警察局統計今年1至5月涉及微型電動二輪車交通事故共268件，相較去年同期增加20件，肇事族群以未成年最多，警方將於23日啟動專案取締，守護用路安全。

交通部現行規定年滿14歲免訓練及無駕照，可騎乘微型電動二輪車。據屏東縣警察局統計，今年1至5月共發生268件涉及微電車交通事故，造成1人死亡、189人受傷，相較去年同期增加20件事故與18人受傷，分析肇事族群以12至17歲未成年最多，其次為65歲以上高齡者。

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屏東縣警察局今天發布新聞稿指出，23日起將啟動「微型電動二輪車違規專案取締行動」，針對違規騎乘、未滿14歲騎乘、酒後駕駛、未戴安全帽、超載及其他動態違規行為，還有校園周邊、夜市、車站、工業區等人流集中地點，全面加強執法。

警方呼籲，微型電動二輪車雖不需考照，但仍須依法登記、投保責任險，並依照規定配戴安全帽及遵守交通規則，違者可依道路交通管理處罰條例開罰。（編輯：張雅淨）1140620