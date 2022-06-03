俄侵烏滿百日 紐時：烏克蘭如何才算贏費思量

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭屆滿百天，隨戰事曠日持久，衝擊全球糧食供應乃至歐洲經濟、能源，如何尋求停戰以及何種程度才算烏克蘭贏，儼然已成歐美乃至基輔的一道難題。

俄羅斯2月24日揮師烏克蘭，戰爭爆發後美國成功領導西方盟國一致對俄連番制裁，包括將80%的俄國銀行踢出全球金融體系、逐步禁止與擺脫俄國能源依賴，連永久中立國瑞士也罕見加入制裁行列。

俄國在無法快速降伏烏克蘭及奪取首都基輔後，4月起將戰略目標轉為強攻烏東頓巴斯（Donbas）地區，戰事演變為消耗戰。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日向盧森堡國會發表演說時指出，開戰經過近100天，俄軍已控制20%的烏克蘭。

「紐約時報」分析指出，戰事帶來的經濟壓力雖漸讓莫斯科有感，但仍不見俄國總統蒲亭表現出願談判止戰的跡象；歐美各國思考止戰或至少讓衝突降溫則沒停過，並浮現各有不同考量甚至分歧。

法、義等歐洲大國建議烏克蘭應利用西方軍援重武器的效益當籌碼促成停火，進而透過談判讓俄軍收兵，但基輔當局如今顯想在戰場徹底取勝、收復全部失地才罷休；美國則仍著重如何讓蒲亭吞下「戰略性失敗」，確保他再也無法發動類似攻擊。

● 歐洲團結抗俄隱現分歧

到目前北約和歐盟在支持烏克蘭展現出乎意料的團結，既對俄羅斯實施經濟制裁，又向烏克蘭提供越來越多武器，但紐時點出，這樣的團結已開始面臨考驗。

早先支持5波制裁方案的匈牙利不願對俄羅斯石油實施禁運，幾經波折後歐盟才通過折衷版禁令－「禁海運但不禁管路俄油」，歐洲各國也沒法對俄國天然氣說停就停；土耳其更對芬蘭、瑞典申請加入北約擺出刁難姿態。

對戰事看法的分歧更形顯著。有被前蘇聯支配經驗如愛沙尼亞、波蘭等中、東歐國家的觀點都是應擊敗俄國，甚至連與蒲亭對話都不必；但像法國、德國、義大利等傳統歐洲大國，則擔心俄烏變持久戰或僵局，加劇各國自身經濟的損害。

德、法、義等國依然覺得沒法擺脫強鄰俄羅斯，也沒法永遠孤立莫斯科。法國總統馬克宏4月底順利連任後就宣布，東歐未來的和平絕不包括對俄國不必要羞辱，甚至不排除在土地上對俄讓步。

● 藉機一舉削弱俄 拜登政府當前盤算

美國為避免直接與俄衝突乃至演變為核戰，在戰事之初只願提供所謂防禦性輕型武器。但國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）4月底訪問基輔後一席「希望看到俄國被削弱到無法再做類似侵烏之事」的話，凸顯美國態度轉變。

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）5月下旬在華沙直言「我們想看到俄國嘗到戰略性挫敗」。越來越多美方官員都在談利用這場戰爭加強國際安全，讓一些搖擺於西方和俄、中之間的國家徹底倒向美國。

美方官員們表示，儘管最終還是得由澤倫斯基和他的政府來做艱難抉擇，但若讓蒲亭達成建立連通烏東到克里米亞的陸橋或解除部分對俄制裁，拜登在國內會成為共和黨箭靶，甚至民主黨內一些人也不會善罷甘休。

● 基輔的抉擇：力戰到底或見好就收

即將滿99歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）5月23日與世界經濟論壇（World Economic Forum）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的一場會議中暗示，烏克蘭可能需妥協部分領土以換取和平。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）旋即舉二戰前英法姑息希特勒的慕尼黑協定，痛斥「季辛吉先生的月曆大概還停在1938年，而非2022年」；但另一方面，澤倫斯基5月27日也說戰爭需以外交方案結束，而非全面軍事勝利。

基輔認為只有在戰場上徹底取勝、奪回全部失地，才能讓俄國認真談判。隨早先曾在戰場上多番擊退俄軍與西方軍援陸續抵達，基輔當局不少人對這樣的想法更加堅定。

但如此則意味烏克蘭需反攻並奪回南部的刻松（Kherson）與馬立波（Mariupol），並得將俄國從大部分頓巴斯地區逐出，阻絕俄國打通烏東連結克里米亞的陸橋。

歐洲一些官員與軍事專家都認為這不是烏克蘭能力所能及。除武器裝備還不如俄軍，烏軍也不大可能對俄軍取得3比1的兵力優勢；戰略上一般認為發起攻勢的一方需具備如此優勢才能遂行目的。

前美國駐波蘭大使、資深外交官佛里特（Daniel Fried）說：「對基輔而言，何為勝利還是得由烏克蘭人決定。我同意現在的確沒法詳加討論什麼才是正確解決方法，因為這取決於烏克蘭應對領土做出何種妥協。」（譯者：陳亦偉）1110603