土耳其要芬蘭和瑞典修法 再威脅否決北約入會案

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（中央社安卡拉/赫爾辛基31日綜合外電報導）土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，芬蘭和瑞典必要時應修法以符合土耳其要求，讓安卡拉支持兩國加入北大西洋公約組織。他進一步威脅否決北約的歷史性擴張案。

路透社報導，土耳其13日以芬蘭、瑞典窩藏與庫德工人黨（PKK）等團體有關連人士，以及兩國2019年對土耳其實施武器禁運為由，反對兩國加入北大西洋公約組織（NATO），震憾其盟友。俄羅斯侵略烏克蘭後，芬、瑞兩國申請加入北約。

北約的任何擴張計畫須經30個成員一致同意。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）重申總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）近日說法，強調除非滿足土耳其的要求，否則不會撤銷其否決立場。土耳其加入北約已有70年。

安卡拉表示，芬、瑞兩國必須停止支持PKK和其他團體、禁止其在國境之內舉辦任何活動、引渡因恐怖主義而在土耳其遭到通緝人士，並且支持安卡拉的反恐軍事行動、取消所有武器出口限制。

芬、瑞兩國尋求磋商解套之道，其他北約重要成員則表示，有信心土耳其當前的反對立場將可克服。土耳其是僅次於美國的北約第2大軍事力量。

卡夫索格魯指出，芬蘭和瑞典代表團上週到安卡拉磋商時，土耳其已在提供對方的文件中概述有關要求，正等待回覆。他還說，期盼盟友致力解決有關的安全疑慮。

他告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）：「我們所提要求不可能做到嗎？不，我們要求他們停止支持恐怖分子。」他並表示，安卡拉知道其中部分要求需要修法。

「他們這麼說：『因為我們跟恐怖主義地區相距遙遠，我們的法律就是那樣設計的』。好吧，那麼你們必須修法。」卡夫索格魯說：「他們說恐怖組織獲准舉辦活動、可以到處搖他們的破旗。那麼你們必須修法。」

芬、瑞兩國曾經表達對恐怖主義予以譴責，並且強調對於展開對話態度開放。

卡夫索格魯指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）正致力於此事，並且提議在布魯塞爾舉行會談。不過安卡拉認為，在斯德哥爾摩和赫爾辛基當局就上述書面要求作出回應前，這麼做毫無意義。

卡夫索格魯說：「必須給我們具體的東西進行討論。」

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）先前曾告訴芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat），芬蘭必須嚴肅看待土耳其的顧慮。

他說：「芬蘭政府最終必須決定哪一樣更重要：是加入北大西洋公約組織，還是保護那種組織。」他指的是被安卡拉視為恐怖組織的PKK。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110531