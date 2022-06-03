俄侵烏將屆百日 澤倫斯基稱俄軍佔領烏克蘭1/5領土

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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事6月3日將屆滿百天，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄軍如今佔領烏國1/5的領土。美媒指出這讓外界對這場二戰以來歐陸所發生最大衝突再次有感。

「華盛頓郵報」報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向盧森堡國會發表演說時指出，開戰經過近100天，俄軍已控制20%的烏克蘭。

此外，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，烏克蘭可能面臨與俄羅斯的長期消耗戰，西方盟邦需找出方法，以確保對烏克蘭的支持「可長可久」。

史托騰柏格在接受華郵專訪時指出，這場戰事很容易淪為「無解的衝突」，雙方都不願為達成任何協議做必要讓步，「我們需做好準備，這實際上可能會持續很長的時間」。

「紐約時報」報導，澤倫斯基在與盧森堡國會視訊時說：「你們看一下這整條長達1000多公里的前線，它不是直的。不妨想像一下沿著蜿蜒1000多公里前線的持續戰事。」

俄軍在開戰之初無法奪下烏克蘭首都基輔後，已自基輔周邊和烏國北部撤離，隨即把重點放在烏東頓巴斯（Donbas）地區。澤倫斯基表示，目前戰事沿著東北部的大城哈爾科夫（Kharkiv）到南部濱臨黑海的尼古拉耶夫（Mykolaiv）這條新月形的蜿蜒前線激戰。

紐時指出，俄羅斯開戰初期的幾週裡就取得了烏國南部、東部和哈爾科夫周圍的土地，目前最重大的斬獲是5月拿下南部港市馬立波（Mariupol）。

澤倫斯基表示，俄軍佔領3620個人口稠密聚落，包含城鎮與村莊，但烏軍也收復當中1017個；他並說2月24日開戰以來，烏國已犧牲1萬4000軍民。

聯合國上週估計，烏克蘭約有4000平民死於戰火。俄國自3月底就沒再發布傷亡數字，當時他們稱有1351名官兵陣亡；澤倫斯基說烏方相信俄軍陣亡人數至少達3萬人。

包括彭博在內的多家美國媒體評論，隨俄烏戰事演變為持久戰，一個重要問題在於：時間究竟站在哪一方。

目前有跡象顯示各國對烏克蘭的支持已到頂。據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）5月12到16日所做的民調顯示，高達51%的受訪美國民眾如今認為，政府防止經濟造成的損害應優先於懲罰俄國，較4月時的45%更高。

研究當代俄羅斯政治的獨立政研機構R.Politik，創辦人史坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，俄國總統蒲亭認為西方很快會嘗到對俄制裁導致經濟衝擊的反噬，因此他現在的策略就是等西方內部民眾的不滿上升，「他會覺得現在有的是時間」。（譯者：陳亦偉）1110603