澤倫斯基：烏東城傳一些捷報 但頓巴斯局勢未變

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烏克蘭總統澤倫斯基6月2日說，烏軍在東部工業城市北頓內茨克對抗俄軍方面傳出一些捷報。圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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澤倫斯基控俄軍在烏克蘭犯下數百起性侵案 嬰兒也受害

史托騰柏格說：「我們就是必須為持久戰做好準備。」他也重申，北約不希望與俄羅斯直接對抗。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110603

不過北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在白宮與拜登會談後警告，烏克蘭的盟邦必須為一場嚴峻的「消耗戰」做好準備。

法新社提到，在美國的帶領下，西方國家向烏克蘭輸送武器和軍用物資，以助烏克蘭挺過俄軍迄今的猛烈攻擊。

澤倫斯基今天透過視訊告訴盧森堡國會議員：「如今，我們約20%的領土落入占領者手中。」

在俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入第100天前夕，俄軍猛攻頓巴斯地區，澤倫斯基表示，俄軍已拿下烏克蘭約2成領土。

他也抨擊俄軍「無謂地砲轟」北部邊境地區。他說：「我國暫時被占領的領土現在整個成了災區，俄羅斯要負起全部責任。」

澤倫斯基說：「頓巴斯（Donbas）局勢在過去24小時並未有重大改變。我們在北頓內茨克戰鬥中傳出一些捷報。」他還說，目前提供細節為時過早。

烏克蘭官員說，俄軍在重砲助攻下控制北頓內茨克（Sievierodonetsk）大部分地區，但戰鬥仍持續中。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）深夜在影片演說中也感謝美國總統拜登承諾提供飛彈，並說他預期會有關於其他夥伴供應武器的好消息。

（中央社烏克蘭索萊達2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，烏軍在東部工業城市北頓內茨克對抗俄軍方面傳出一些捷報，但過去24小時頓巴斯地區整體軍事局勢並未改變。

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