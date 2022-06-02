澤倫斯基控俄軍強擄逾20萬烏克蘭兒童 確切人數可能更高[影]

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烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，有20萬名兒童被強制押往俄羅斯。圖為5月18日哈爾科夫遭轟炸的建物旁散落一隻玩偶。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，被強制押往俄羅斯並分送全俄各地的烏克蘭人包括20萬名兒童在內，其中有些是孤兒院院童，有些是和父母一起被帶走，也有的是被迫與家人分離。

美聯社報導，今天是「國際兒童日」，澤倫斯基向全國發表視訊演說指出，「這個構成犯罪的政策不只是要擄走兒童，也是為了要讓這些兒童忘了烏克蘭，日後無法回國。」

澤倫斯基表示，烏克蘭會懲罰那些該負責任的人，但首先會在戰場上向俄羅斯證明，「烏克蘭不會被征服，我們的人民不會投降，我們的孩子也不會成為占領者的戰利品」。

澤倫斯基表示，目前已知有243名兒童死於戰火，446名兒童受傷，另有139名失蹤；並說，真實數字可能更多，因為當局無法全面了解俄軍占領區的情況。

另一方面，法新社引述美國保守派媒體Newsmax今天公布的訪談報導，澤倫斯基表示，每天都有60到100名烏克蘭官兵陣亡，另有500人受傷。

44歲的澤倫斯基透過翻譯告訴Newsmax：「烏東情勢非常艱難…我們每天都有60到100名官兵在作戰中陣亡，500人受傷。」

俄軍正集中兵力強攻以圖完全控制最東部的盧甘斯克（Lugansk）州，烏軍對抗行動蒙受慘重傷亡。

據報導，在以猛烈砲擊和空襲進行長時間圍攻後，俄軍即將拿下北頓內茨克（Severodonetsk）市的控制權。

然而澤倫斯基說，烏軍在東部「守住了我們的防禦圈」。

戰場跡象顯示，俄軍也蒙受到重大戰損。烏克蘭政府上週估計，俄國自2月24日揮兵入侵以來，已有3萬多名官兵陣亡。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110602