獲准續購俄油 匈牙利總理對歐盟豁免表示歡迎

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（中央社布達佩斯31日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）的購買俄油禁令豁免匈牙利，匈牙利可以繼續從莫斯科購買廉價原油，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天對此表示歡迎。

歐盟和布達佩斯經過數週談判後，於30日晚間達成協議，歐盟最新的第6輪對俄經濟制裁措施禁止成員國透過油輪進口俄油，但仍可透過陸地輸油管接收。

先前歐盟提議的全面禁止購買俄油制裁措施遭到內陸國家匈牙利強力反對，因為匈國高達65%的石油需求仰賴透過德魯斯巴輸油管線（Druzhba）供應的俄國原油。

奧班今天在臉書發布影片聲明稱：「今晚國內的家庭都可以安穩入睡，我們已排除最令人擔憂的作法。」

「我們已（與歐盟）達成協議，透過陸地輸油管接收（俄國）石油的國家可在既有條件下確保經濟運作。」

奧班曾威脅要否決歐盟對俄國的石油禁運措施，並警告斷供俄油將導致匈國經濟衰退，引發能源短缺與價格飆升，並嚴重破壞能源安全。

奧班說，全面禁止俄油進口，「對我們而言，完全無法承受…它就像一顆原子彈，所幸我們已避免了這種情況的發生。」

在奧班領導下，布達佩斯一直與莫斯科保持密切關係，直到俄軍入侵烏克蘭才加以調整。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在記者會上說，歐盟領袖「原則上」已就制裁俄羅斯的新方案達成共識，「此舉將有效在今年底前削減大約90%的出口歐盟俄油」。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110531