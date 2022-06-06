塞爾維亞周邊國家關閉領空 俄外長取消訪問

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）俄羅斯外交部消息人士告訴國際傳真社（Interfax），塞爾維亞周邊國家對俄羅斯外交部長專機關閉領空後，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）取消赴塞爾維亞的訪問行程。

這位消息人士證實塞爾維亞媒體報導指出，拉夫羅夫原訂明天飛往塞國首都貝爾格勒，但是保加利亞、北馬其頓和蒙特內哥羅已對拉夫羅夫的專機關閉領空。

消息人士說：「我們的外交還沒做到能瞬間移動。」

塞爾維亞報紙「今日新聞」（Danas）引述政府官員稱除前述保加利亞等國，波羅的海3國也禁止拉夫羅夫的專機經他們的空域飛往貝爾格勒；拉夫羅夫原訂6月6到7日到訪。

「今日新聞」還引述塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）說拉夫羅夫來訪變得「極其複雜」，總統武契奇（Aleksandar Vucic）正設法解決對方到訪的後勤事宜。

俄國外交部目前沒有評論。

和俄羅斯有密切文化關係的塞爾維亞無畏壓力力挺入侵烏克蘭的俄國，也沒有加入西方對莫斯科採取制裁行動。

在其他國家拒絕以盧布購買俄國天然氣而被「斷氣」之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）上月商定，俄羅斯將繼續提供天然氣給塞爾維亞。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110606