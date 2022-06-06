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俄羅斯入侵烏克蘭2/280

東南歐3國關領空阻俄外長出訪 拉夫羅夫稱無前例

2022/6/6 21:41（6/6 21:53 更新）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，東南歐3個國家採取「史無前例」行動，針對他原訂前往塞爾維亞的專機關閉領空，還說他尚未收到這些國家為何這麼做的解釋。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，他會邀請塞爾維亞外交部長到俄國首都莫斯科以便兩人會晤，還說：「最重要的是，沒有人能破壞我們跟塞爾維亞的關係。」

拉夫羅夫原訂今天搭機飛往塞爾維亞首都貝爾格勒，但保加利亞、北馬其頓和蒙特內哥羅已針對他的專機關閉領空。

克里姆林宮將3個東南歐國家的舉措描述為敵對行動。

拉夫羅夫向記者表示：「如果俄國外長訪問塞爾維亞，被西方視為近乎威脅的事情，那麼西方的情況顯然很糟。」

塞爾維亞內政部長伏林（Aleksandar Vulin）則說，他對拉夫羅夫的訪問受到「阻撓」深感遺憾，並稱呼拉夫羅夫是「塞爾維亞一位偉大且經得起考驗的朋友」。

俄國今天也表示，俄羅斯將把烏克蘭軍隊推離俄國邊境，以回應西方國家向烏克蘭運送遠程武器。

美國正向烏克蘭提供「M142海馬斯多管火箭系統」（M142 HIMARS），英國則提供「M270多管火箭系統」（M270 MLRS）。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在昨天播出的媒體採訪中警告美國，如果西方向烏克蘭提供用於高精準度移動火箭系統的遠程飛彈，俄國將攻擊新目標。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110606

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塞爾維亞周邊國家關閉領空 俄外長取消訪問
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