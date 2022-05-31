賽爾維亞總統武契奇就職第二任期 力拼加入歐盟

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（中央社貝爾格勒31日綜合外電報導）塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天宣誓就職他的第二個任期。他矢言繼續推動塞國加入歐洲聯盟（EU），並暗示新政府可能考慮加入西方國家對俄羅斯的制裁行動。

美聯社報導，儘管塞爾維亞在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的3項決議案投下贊成票，但塞國迄今仍是唯一一個歐洲國家未加入對盟友俄羅斯實施的制裁行動。

武契奇在國會發表就職演說時表示，塞爾維亞的首要任務將是成為歐盟成員國，預定7月成立的新政府必須更努力來進入這個由27個成員國組成的組織，並考慮採取制裁措施。但他並未明確提及俄羅斯。

武契奇說：「鑑於我們當前處境艱困，組建新政府至關重要。我們將必須應對新制裁之類的問題，這可能損害我方利益，因此我們將要求歐洲夥伴予以協助。」

武契奇先前宣稱，他希望在新任期內帶領塞爾維亞加入歐盟，但近年來他一直持續鞏固與長期盟友俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係。

武契奇29日還宣布，他在與蒲亭的通話中，與俄羅斯達成一項為期3年、「非常有利」的天然氣供應協議。外界普遍認為，儘管面臨來自西方的壓力，他這麼做代表決心不會加入歐盟對俄制裁。

不過，武契奇今天似乎軟化他的親俄立場，表示「我們必須堅定步上加入歐盟的道路」。

他說，塞爾維亞不會尋求加入北大西洋公約組織（NATO），並將保持軍事中立。但「我們並非政治中立國，因為我們希望成為歐盟成員。」（譯者：施施/核稿：張正芊）1110531