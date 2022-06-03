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與歐盟唱反調 塞爾維亞與俄羅斯簽天然氣協議

2022/6/3 16:36（6/3 16:40 更新）
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（中央社貝爾格勒3日綜合外電報導）就在歐洲聯盟爭相孤立俄國，減少從俄國進口能源的同時，歐盟候選國塞爾維亞卻和莫斯科當局簽署一項新天然氣供應協議，強化雙方關係。

法新社報導，即使塞爾維亞有加入歐盟的打算，也在聯合國譴責俄國入侵烏克蘭，卻拒絕加入制裁莫斯科這個老盟友的行列。

就在歐盟這週同意禁止大部分俄國石油進口的前一天，塞爾維亞和俄國簽署3年天然氣合約，讓布魯塞爾當局不滿。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）上月29日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話後，發布這項「極其中意」的天然氣協議，還稱是「歐洲目前為止最棒的條款」。

武契奇說：「談到天然氣供應，我們會有一個非常安全的冬天。」他還說年底入冬，塞爾維亞付出的能源價格會是其他歐洲國家的1/10。

俄羅斯已切斷對多個歐盟國家的天然氣供應；歐盟把目標訂在今年減少2/3俄國天然氣進口，但是尚未全面制裁。

塞爾維亞媒體也報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預料很快前往塞國首都貝爾格勒訪問，彰顯塞爾維亞與莫斯科的友誼。

歐盟執委會對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）表示，歐盟希望塞爾維亞「不要再和俄羅斯進一步強化關係」。

他在聲明中表示「會期望塞爾維亞在內的候選國家，在對第三國的政策和立場上逐步與歐盟保持一致立場，包括限制措施等」。

塞爾維亞的官方說法雖稱加入歐盟是優先要務，卻始終與有礙俄國利益的歐洲政策保持距離，塞國親政府媒體也不斷呼應克里姆林宮。

塞爾維亞官員曾指控西方國家施壓他們對俄制裁，有些官員索性建議放棄加入歐盟。

「巴爾幹在歐洲政策諮詢小組」（BiEPAG）成員維吉奇（Srdjan Cvijic）告訴法新社：「就好像他們過去10年不是讓塞爾維亞社會做好加入歐盟的準備，反而是要準備與莫斯科結盟。」

根據最新民調，40%受訪塞爾維亞人表示，若政府放棄嘗試加入歐盟而和俄國交好，他們會對此感到「高興」。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110603

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