美防長：烏克蘭若有恰當軍備 能打贏與俄戰爭

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（中央社華沙25日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀與美國國務卿布林肯今天從基輔返回波蘭首都華沙。奧斯汀表示，烏克蘭只要有恰當的軍備，就可以打贏與俄羅斯的戰爭。

法新社報導，美方是在布林肯（Antony Blinken）和奧斯汀（Lloyd Austin）離開烏克蘭領土之後，才證實這次的造訪行程。這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國官員首次正式訪問烏國。期間兩人表示美國外交官本週將逐步重返烏國，並宣布價值7億美元的軍事援助。

奧斯汀與布林肯此行均與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。奧斯汀告訴採訪記者：「贏得戰爭的第一步是相信你能打贏。我們相信我們能打贏，他們（烏克蘭）如果有恰當的軍備、恰當的支持就能打贏。」

他也表示，美國希望俄羅斯的軍事能力能被削弱，如此就無法再一次發動侵略。

他表示：「我們希望看到俄國減弱到一個地步，無法再次發動和這次進攻烏克蘭一樣的攻擊。」

布林肯則說，隨著俄羅斯從基輔周邊和烏克蘭北部撤軍，專注於烏東地區，「當談到俄國發動戰爭的目標，他們正在潰敗，而烏克蘭則邁向成功」。

在烏克蘭總統府發布的會面影像中，布林肯讚揚澤倫斯基「擊退俄羅斯發動的這場恐怖侵略，展現了非凡勇氣和領導力，大獲成功」。

他也對澤倫斯基笑說：「我們已經習慣於在全世界各地看到你的影像，但能見到你本人真的很棒、很高興。」

他表示，美國重返烏克蘭的第一批外交官應該會先進駐西部城市利維夫（Lviv）的領事館，之後再到首都基輔。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110425